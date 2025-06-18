"Росатом" оценивает коридор грузопотока по СМП в 2025 году в объеме 36-38,5 млн т

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" предварительно оценивает коридор грузопотока по Северному морскому пути (СМП) в 2025 году в объеме 36-38,5 млн тонн. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

Отвечая на вопрос, каким может быть прогноз грузопотока на Севморпути в 2025 году, он сказал: "Очень не хотелось бы торопиться с прогнозами. С точки зрения перевозок можно сказать, что мы видим разнонаправленную динамику по грузоотправителям. Так, по "Восток Ойл" идет заметный рост грузопотока, но ряд других компаний имеет незначительное снижение. Можно говорить о коридоре грузопотока по СМП в 2025 году в объеме 36-38,5 млн тонн".

Как сообщалось, в 2024 году грузопоток по СМП составил рекордные 37,9 млн тонн.