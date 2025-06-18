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Новак заявил о потенциале роста добычи нефти у РФ и многих других стран ОПЕК+

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия и многие другие страны-участницы ОПЕК+ имеют потенциал наращивания добычи нефти, но объективную оценку дадут привлеченные альянсом аналитические агентства, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Цифр сейчас называть не буду. Я думаю, что многие страны могут нарастить. А что касается конкретных цифр, мы договорились, что будет отдельная работа проведена с участием аналитических агентств и ведомств, чтобы это объективно оценивалось по каждой стране. Поэтому не будем называть сейчас цифр, но в целом и Россия может нарастить, и много других стран тоже", - сказал он.

Новак подчеркнул, что речь идет не о том, "что нужно делать (наращивать - ИФ) или можно". "Вопрос в том, что есть такое понятие, как потенциал в течение краткосрочного периода, средне-, долгосрочного периода с учётом наличия ресурсной базы, инвестиционного цикла, финансирования и так далее. Поэтому это все факторы, которые будут рассматриваться учитываться и только потом (будут) приведены к единым стандартам, которые позволят сказать уже (у кого есть потенциал - ИФ)", - добавил вице-премьер РФ.

Александр Новак РФ ОПЕК+ нефть
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