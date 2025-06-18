Рынок акций РФ в среду забуксовал в росте из-за просевшей нефти

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду завершил основные торги смешанной динамикой blue chips, попытки роста забуксовали из-за просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $75,4 за баррель после роста днем выше $77,4), при этом первый день начавшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025, проходит 18-21 июня) не принес особого оптимизма инвесторам.

Индекс МосБиржи вечером вернулся в район 2790 пунктов после роста днем выше 2800 пунктов; лучше рынка выглядели акции банка "Санкт-Петербург" (+5,6%), ПАО "Группа Позитив" (+3%), МКБ (+2,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2791,83 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2807,34 пункта), индекс РТС - 1117,27 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составил 78,7174 руб. (+0,39 копейки).

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