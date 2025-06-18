ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.