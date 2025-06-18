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Пауэлл заявил, что ФРС находится в хорошем положении, чтобы не спешить с корректировкой ДКП

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики (ДКП), заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

При этом сама ДКП, по его словам, также находится в "хорошем положении, чтобы своевременно реагировать на возможное развитие событий в экономике".

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"Сегодня масштаб и длительность влияния [введенных президентом США Дональдом Трампом импортных] пошлин и время, которое оно займет, очень неопределённы", - сказал Пауэлл.

"Влияние пошлин будет среди прочего зависеть от их конечного уровня", - отметил он.

При этом повышение пошлин в этом году наверняка приведет к росту цен и окажет давление на экономическую активность в стране, пояснил Пауэлл.

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Джером Пауэлл США ФРС
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