Поиск

ФРС повысила прогнозы инфляции в США на 2025-2027 годы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 3% с ожидавшихся в марте 2,7%, на 2026 год - с 2,2% до 2,4%, на 2027 год - с 2% до 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.

В то же время Федрезерв ухудшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - с 1,7% до 1,4%, на 2026 год - с 1,8% до 1,6%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,8%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. Аналогичный прогноз руководство ЦБ дало в марте.

Прогноз для ставки на конец 2026 года теперь составляет 3,6% (в марте - 3,4%), на конец 2027 года - 3,4% (3,1%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что 10 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения по крайней мере на 50 б.п. в 2025 году, до диапазона 3,75-4%, в том числе двое считают возможным уменьшение ставки на 75 б.п.

Семеро полагают, что ставка останется в текущем диапазоне 4,25-4,5% до конца 2025 года. В марте таких членов руководства ФРС было четверо.

ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Nippon Steel закрыла сделку по покупке US Steel

Инфляция в РФ с 10 по 16 июня составила 0,04%, годовая замедлилась до 9,6%

Главы словацкой SPP и Газпрома обсудили вопросы поставок газа в Словакию

Главы словацкой SPP и Газпрома обсудили вопросы поставок газа в Словакию

Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году

Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году

"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Спутники зафиксировали разрушения на ракетной базе на северо-западе Ирана

В "Домодедово" заявили, что долг перед ФНС носил технический характер и уже погашен

ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана227 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6576 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });