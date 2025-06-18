ФРС повысила прогнозы инфляции в США на 2025-2027 годы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 3% с ожидавшихся в марте 2,7%, на 2026 год - с 2,2% до 2,4%, на 2027 год - с 2% до 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.

В то же время Федрезерв ухудшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - с 1,7% до 1,4%, на 2026 год - с 1,8% до 1,6%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,8%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. Аналогичный прогноз руководство ЦБ дало в марте.

Прогноз для ставки на конец 2026 года теперь составляет 3,6% (в марте - 3,4%), на конец 2027 года - 3,4% (3,1%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что 10 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения по крайней мере на 50 б.п. в 2025 году, до диапазона 3,75-4%, в том числе двое считают возможным уменьшение ставки на 75 б.п.

Семеро полагают, что ставка останется в текущем диапазоне 4,25-4,5% до конца 2025 года. В марте таких членов руководства ФРС было четверо.