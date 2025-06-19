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Что случилось этой ночью: четверг, 19 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но остается вопрос - "кто будет подписывать документы". "Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап (...) - подпись должна стоять легитимных властей", - сказал президент РФ на встрече с руководителями мировых информагентств. Он также заявил, что предложения России по украинскому урегулированию могут ухудшиться.

- Российский президент назвал бредом и ложью сообщения о планах Москвы напасть на Европу. Он добавил, что Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя - "мы купируем все эти угрозы".

- Путин считает, что Иран и Израиль могут договориться и найти компромисс. Он призвал стороны конфликта обеспечить как иранские интересы, связанные с атомной энергетикой, так и израильские интересы в сфере безопасности. Президент РФ также сообщил о договоренности с Израилем о безопасности российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране.

- В МАГАТЭ не нашли свидетельств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие. К аналогичным выводам пришла американская разведка.

- Иран "привержен дипломатии", но продолжит отвечать на удары Израиля, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Тегеран открыт к переговорам с США, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране. По данным газеты, переговоры готов вести Аракчи, на них предполагается обсудить прекращение огня с Израилем и иранскую ядерную программу.

- ФРС США оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%. При этом американский ЦБ повысил прогнозы инфляции на 2025-2027 годы.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на четверг 81 беспилотника ВСУ над Брянской, Смоленской, Волгоградской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Рязанской областями, Крымом и Московским регионом.

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