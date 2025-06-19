Продажи алкогольной продукции в РФ за 5 месяцев упали на 13,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 13,5% до 80,9 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Наибольшее падение - в 9,3 раза до 808,9 тыс. дал - произошло на рынке слабоалкогольных напитков.

Продажи водки снизились на 5,8% до 29,2 млн дал, коньяка - на 11,4% до 5,16 млн дал. В то же время ликеро-водочных изделий было продано 7,2 млн дал, что на 14% больше, чем год назад.

Всего за 5 месяцев розница продала 47,3 млн дал спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов), что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снизился спрос и на винодельческую продукцию. Продажи виноградного вина сократились на 1,7% до 22,4 млн дал, игристых (шампанских) вин - на 3,9% до 7,99 млн дал, ликерных вин - на 12,2% до 500,1 тыс. дал. Виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом продано 581,1 тыс. дал, что на 9,2% меньше прошлогоднего. Продажи таких напитков без этилового спирта снизились более чем в два раза до 103 тыс. дал.