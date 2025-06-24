Экспорт водки из РФ в Китай к середине июня вырос почти в 1,9 раза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - РФ в этом году, по данным на 15 июня, экспортировала в Китай водки на $2,1 млн, что почти в 1,9 раза больше, чем годом ранее, сообщил журналистам руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях деловой миссии российских экспортеров в Китай, которая пройдет с 24 по 26 июня.

"По нашим оценкам, к середине июня российский экспорт водки в Китай составил 1,4 тыс. тонн на $2,1 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 57% в натуральном выражении и почти на 87% - в деньгах", - сказал он.

По его словам, поставки в Китай готовой российской продукции имеют значительный потенциал. За последние пять лет ее экспорт вырос в два раза и достиг почти $200 млн.

В этом году также серьезно растут отгрузки макаронных изделий, безалкогольных напитков. В частности, к середине июня Китай закупил 820 тонн макарон более чем на $670 тыс. По сравнению с таким же периодом прошлого года поставки выросли в 1,7 раза в натуральном выражении и в 1,6 раза - в стоимостном. Экспорт безалкогольных напитков вырос соответственно на 15% и на 24%.