Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки в строящийся нефтепровод Венгрия-Сербия

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия готова обеспечивать поставки сырья в строящийся нефтепровод между Венгрией и Сербией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Планируется строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию. Это важный проект, который позволит диверсифицировать маршруты поставки для Сербии. Если сейчас Сербия получает нефть по одному маршруту, строительство такого интерконнектора позволит диверсифицировать поставки. Мы готовы и участвовать, и обеспечивать поставки при необходимости, если это будет конкурентоспособно для сербских друзей", - сказал он.



