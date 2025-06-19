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Новак заявил, что Россия в 2025 году продолжила наращивать экспорт СПГ в Европу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прекращение поставок газа из РФ через территорию Украины практически не повлияло на баланс его экспорта в Европу, поскольку страны континента увеличили закупки российского СПГ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

"Действительно, в одностороннем порядке Украина отказалась продлевать договор о транзите газа через Украину. Я считаю, что этот фактор в первую очередь негативно влияет для европейских покупателей газа, для тех, кто использовал исторически российский газ, более дешевый, стабильный в поставках, и на сегодняшний день европейские потребители вынуждены замещать этот газ поставками сжиженного природного газа с мировых рынков по более дорогим ценам", - сказал Новак.

"Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что последствиями решения Киева стал рост цен в Европе на электроэнергию и выработку тепла ввиду закупки более дорогого газа.

"Это выбор европейцев - политический выбор, поэтому наши основные поставки в Европу сейчас идут через "Турецкий поток" - та инфраструктура, которая была создана до этого, а также основной вектор - это поставки в Среднюю Азию и в Азиатско-Тихоокеанские регион", - сказал Новак.

Он также отметил, что у Европы остается возможность начать прием газа по уцелевшей нитке трубопровода "Северный поток 2". Россия готова обеспечить поставки по ней, если будет соответствующий интерес со стороны европейских потребителей, подчеркнул вице-премьер РФ.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году в Европу поступило из России около 51,6 млрд кубометров газа: 15,1 млрд куб. м транзитом через Украину, 16,5 млрд куб. м - по газопроводу "Турецкий поток", 20 млрд куб. м - в виде СПГ.

Александр Новак СПГ Украина Европа
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