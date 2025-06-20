Удовлетворены состоянием своего бизнеса 42% молодых бизнесменов в РФ, у 14% ситуация тяжелая

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Текущую ситуацию в своем бизнесе как удовлетворительную оценивают 42% отечественных предпринимателей в возрасте до 35 лет, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные в пятницу на хсайте центра, показывают, что хорошим состояние своего бизнеса считает почти каждый третий молодой предприниматель (31%), еще 8% респондентов сообщают, что дела идут отлично.

В свою очередь, критической, на грани банкротства оценивают ситуацию в своем бизнесе 3% участников опроса, тяжелой называет ее каждый седьмой (14%), оставшиеся 2% респондентов затрудняются дать оценку положению дел, отмечают социологи.

Отвечая на вопрос о своих бизнес-планах до конца года, почти каждый третий молодой предприниматель (31%) сообщил о намерении инвестировать в развитие своего дела, более четверти респондентов (27%) сказали, что оставят все, как есть, показывают результаты опроса.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый (20%) будет экономить, но в пределах разумного, каждый седьмой (14%) сказал, что будет выживать, о возможном прекращении своего бизнеса сообщили 3% респондентов, об иных вариантах действий упомянул 1% опрошенных, и оставшиеся 4% респондентов затруднились сказать, как намерены поступить.

Исследование ВЦИОМ проводилось в период с 30 апреля по 9 мая 2025 года, были опрошены 923 респондента, представляющие предпринимателей в возрасте до 35 лет, в 75 российских регионах, во всех федеральных округах.