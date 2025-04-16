Россиян, считающих себя счастливыми, стало почти вдвое больше по сравнению с началом 1990-х

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (79%) в настоящее время в той или иной мере ощущают себя счастливыми людьми, тогда как в 1992 году счастливыми называли себя 42% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте социологического центра.

Не чувствуют счастья в своей жизни 17% респондентов, тогда как 33 года назад таких было более четверти (27%), показывают результаты исследования.

Согласно опросу, 4% сограждан затрудняются что-либо сказать о собственном счастье.

Что касается общей атмосферы вокруг себя, то, по данным ВЦИОМ, 41% россиян полагает, что среди их близких и знакомых людей сейчас, скорее, больше счастливых. Более трети (39%) предположили, что счастливых и несчастных примерно поровну. Каждый седьмой (14%) склонен видеть в своем ближайшем окружении больше несчастливых людей. Оставшиеся 6% респондентов не знают, что сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 26 марта 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.