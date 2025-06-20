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Право на вылов краба по инвестквотам победители аукционов-2025 получат уже в этом году

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Победители крабовых аукционов 2025 года смогут начать промышленный вылов в инвестиционных целях сразу в текущем году, без годовой паузы, следует из внесенных в Госдуму поправок.

Поправки были предложены группой депутатов ко второму чтению законопроекта (№309477-8), который в рамках первого чтения был посвящен правилам рыболовства коренных малочисленных народов.

Сейчас в законе о рыболовстве прописаны два коридора запуска промысла по крабам: если договор подписан до 20 декабря года аукциона, то вылов стартует с 1 января следующего года, а если после 20 декабря - с 1 января второго года после аукциона.

Согласно новой статье законопроекта, право на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях предоставляется в 2025 г. лицам, заключившим договоры по результатам аукционов, проведенных в 2025 году. То есть сезон промысла для инвестквот-2025 начинается не с 2026-го, как было раньше, а сразу после торгов. При этом срок договора не увеличивается: он остается в пределах, предусмотренных действующей редакцией закона - 15 лет.

До 1 августа 2025 года участники торгов должны привести заключенные договоры в соответствие с новой нормой.

Поправка дает инвесторам "дополнительный" сезон вылова - 2025-2039 гг. вместо 2026-2040 гг.

Уточняется, что государство теперь обязано закрепить и передать победителю крабового аукциона право на вылов в четкий срок, заранее прописанный в извещении о торгах. Раньше этот дедлайн в законе закреплен не был. В остальной части механизм инвестиционных квот на краба не меняется: обязательства по строительству судов или береговых объектов в РФ, утвержденный перечень инвестобъектов и пятнадцатилетний горизонт действия договоров сохраняются.

В случае принятия норма о начале промыслового сезона вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
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