Апелляция смягчила приговор экс-главе "Газпром трансгаза НН" до 10 лет колонии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд вынес новый приговор бывшему генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в четверг.

"Апелляционным определением Нижегородского областного суда приговор Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода от 22 июня 2023 года в отношении бывшего генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая изменен", - говорится в сообщении.

Действия Югая по преступлению, квалифицированному судом первой инстанции как превышение должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ), переквалифицированы на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

"Производство по делу в указанной части прекращено на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия заявления потерпевшего, с признанием за Вячеславом Югаем в данной части права на реабилитацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, действия Югая по 11 преступлениям, квалифицированным судом первой инстанции как получение взятки (ст. 290 УК РФ), переквалифицированы на ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

"Окончательно по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей", - сообщает пресс-служба, отмечая, что апелляционное определение вступило в силу с момента оглашения.

В июне 2023 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Югая к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 200 млн рублей.

Он был признан виновным по ч.2, п."в" ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Приговор был обжалован. В апреле 2025 года Верховный суд РФ отменил решения апелляционного и кассационного судебных актов, оставивших приговор без изменений, дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение.

По данным регионального СУ СКР, с 2016 года по июль 2020 года обвиняемый неоднократно через посредников - своих подчиненных - получал взятки в виде денег и имущества от представителей фирм-контрагентов "за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство". Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 млн рублей.

Кроме того, по информации СКР, в феврале 2020 года обвиняемый фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею были незаконно получены свыше 625 тыс. рублей.

Ранее суд признал трех бывших сотрудников данной газотранспортной организации виновными в посредничестве в получении взяток.

Югай возглавил ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2012 году. 9 февраля 2023 года стало известно, что генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" назначен Василий Никитин, до этого момента занимавший должность первого замначальника департамента 308 (транспортировка) ПАО "Газпром".

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" транспортирует природный газ в 15 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Газотранспортная система включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.