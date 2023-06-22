Экс-глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" приговорен к 13 годам колонии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в четверг вынес приговор бывшему генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю - подсудимому по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Приговор: 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области уточняет, что он признан виновным по ч.2, п."в" ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Югая поступило в суд в конце 2021 года. В ходе судебного процесса гособвинение запросило наказание для подсудимого в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 800 млн рублей. Защита попросила подсудимого оправдать по всем пунктам обвинения.

По данным регионального СУ СКР, с 2016 года по июль 2020 года обвиняемый неоднократно через посредников - своих подчиненных - получал взятки в виде денег и имущества от представителей фирм-контрагентов "за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство". Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 млн рублей.

Кроме того, по информации СКР, в феврале 2020 года обвиняемый фиктивно устроил в возглавлявшуюся им организацию свою супругу. В результате ею были незаконно получены свыше 625 тыс. рублей.

Ранее суд признал трех бывших сотрудников данной газотранспортной организации виновными в посредничестве в получении взяток.

Югай возглавил ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2012 году. 8 февраля 2023 года стало известно, что генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" назначен Василий Никитин, до этого момента занимавший должность первого замначальника департамента 308 (транспортировка) ПАО "Газпром".

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тыс. км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия. В "Трансгазе" занято более 10 тыс. сотрудников.