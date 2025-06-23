Льготное кредитование АПК в РФ в этом году на 14% превысило прошлогодний уровень

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Льготное краткосрочное кредитование АПК РФ к настоящему времени на 14% больше прошлогоднего, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"На сегодня одобрено 374 млрд рублей по коротким кредитам, что на 14% больше, чем в прошлом году. Все эти деньги в первую очередь направлены на посевную, она была в приоритете", - сказала Фастова, уточнив, что речь идет о коротких льготных кредитах.

Фастова напомнила, что в этом году, "несмотря на сложности в бюджете", на субсидирование новых льготных кредитов было выделено 48 млрд рублей, из них 34 млрд рублей - на короткие кредиты. "Это в два раза больше, чем в прошлом году. Субъекты выдают деньги. Ставка снизилась, и мы сейчас как раз высвобождающиеся средства перераспределяем и доведем их до субъектов (для направления аграриям - ИФ). Так что все в рабочем порядке", - сказала первый замминистра.

Как сообщила Фастова, практически все банки, получившие статус уполномоченных, а их 40, принимают участие в кредитовании. Но в лидерах - Россельхозбанк, на который приходится 32% выданных кредитов, и Сбербанк - 30%.

"Процесс кредитования мы мониторим на постоянной основе", - подчеркнула она.

Фастова также сообщила, что в рамках поправок в бюджет, принятых Госдумой в третьем чтении, на господдержку АПК в 2025 году добавлено порядка 20 млрд рублей. Основные направления - субсидирование льготных кредитов, экспорта и транспортировки продукции.