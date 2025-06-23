ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) подал иск к "дочке" американского банка J.P. Morgan в Германии, а также к Commerzbank AG на 294,2 млн евро (26,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 июня).

Как следует из материалов Арбитражного суда Ярославской области, в качестве третьих лиц к делу привлечены "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московская биржа") и расчетная НКО "Р-Инкас".

Суть иска в документах суда не раскрывается. "Интерфакс" направил запрос в ПСБ.

Предварительное заседание по делу назначено на 12 февраля 2026 года.

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

По итогам первого квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".