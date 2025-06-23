Поиск

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) подал иск к "дочке" американского банка J.P. Morgan в Германии, а также к Commerzbank AG на 294,2 млн евро (26,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 июня).

Как следует из материалов Арбитражного суда Ярославской области, в качестве третьих лиц к делу привлечены "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московская биржа") и расчетная НКО "Р-Инкас".

Суть иска в документах суда не раскрывается. "Интерфакс" направил запрос в ПСБ.

Предварительное заседание по делу назначено на 12 февраля 2026 года.

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

По итогам первого квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

JP Morgan Commerzbank ПСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
ПМЭФ-2025

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
ПМЭФ-2025

Сечин счел сомнительными прогнозы об избытке нефти в долгосрочной перспективе

ПМЭФ-2025

Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля

Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });