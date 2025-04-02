Промсвязьбанк завершил перерегистрацию из Москвы в Ярославль

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк в рамках плана по переезду из Москвы в Ярославскую область завершил корпоративные процедуры по смене фирменного наименования, а также места нахождения и адреса, говорится в сообщении банка.

Теперь полное фирменное наименование банка на русском языке - публичное акционерное общество "Банк ПСБ".

Головной офис банка теперь зарегистрирован в Ярославле, по адресу: улица Республиканская, дом 16.

"Изменение фирменного наименования банка и его адреса не скажется на обслуживании клиентов и взаимодействии с контрагентами, банк продолжает исполнять все взятые на себя обязательства: условия по действующим продуктам и договорам остаются неизменными, их переоформление не требуется, если иное не предусмотрено условиями соответствующего договора", - говорится в сообщении ПСБ.

ПСБ через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".