Минфин зарегистрировал два новых и четыре допвыпуска "классики" ОФЗ на 1,9 трлн руб.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ зарегистрировал два новых и четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) общим объемом 1,9 трлн рублей, следует из приказов министерства, опубликованных на сайте ведомства.

Бумаги будут доступны на аукционах с 25 июня. Дата окончания их размещения - 31 декабря 2027 года.

На аукционах будут предлагаться облигации новых выпусков: ОФЗ-ПД 26249 общим объемом до 500 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26250 общим объемом до 750 млрд рублей. Дата погашения бумаг - 16 июня 2032 года и 10 июня 2037 года соответственно. Ставки купонного дохода выпусков составляют 11% и 12% годовых. Облигации ОФЗ-ПД 26249 имеют 14 полугодовых купона, ОФЗ-ПД 26250 - 24 полугодовых купона. Купонный доход по выпуску 26249 составит 54,85 рубля, по 26250 - 59,84 рубля.

Также на аукционах будут предлагаться бумаги допвыпусков ОФЗ-ПД 26224 объемом 50 млрд рублей, ОФЗ-ПД 26225 на 100 млрд рублей, ОФЗ-ПД 26247 и 26248 по 250 млрд рублей каждый.

Выпуск ОФЗ-ПД 26224 на 400 млрд рублей был зарегистрирован в феврале 2018 года. Срок погашения бумаг - 23 мая 2029 года. Ставка купонного дохода - 6,9% годовых, купонный доход по 16-23-му купонам составит 34,41 рубля.

Выпуск ОФЗ-ПД 26225 на 400 млрд рублей был зарегистрирован в феврале 2018 года. Срок погашения бумаг - 10 мая 2034 года. Ставка купонного дохода - 7,25% годовых, купонный доход по 16-33-му купонам составит 36,15 рубля.

Выпуск ОФЗ-ПД 26247 на 750 млрд рублей был зарегистрирован в мае 2024 года. Срок погашения бумаг - 11 мая 2039 года. Ставка купонного дохода - 12,25% годовых, купонный доход по 3-30-му купонам составит 61,08 рубля.

Выпуск ОФЗ-ПД 26248 на 750 млрд рублей был зарегистрирован в мае 2024 года. Срок погашения бумаг - 16 мая 2040 года. Ставка купонного дохода - 12,25% годовых, купонный доход по 3-32-му купонам составит 61,08 рубля.