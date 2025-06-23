Нефть Brent подешевела до $76,2 за баррель

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером в понедельник на фоне ослабления опасений относительно серьезных перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 по московскому времени дешевеют на $0,82 (1,06%), до $76,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на $0,87 (1,18%), до $72,97 за баррель.

Инвесторы не увидели немедленного ущерба для физических поставок нефти после ударов США по иранским ядерным объектам, пишет Trading Economics.

Хотя Израиль усилил атаки, а Иран пообещал ответить, интенсивность реакции Тегерана, судя по всему, идет на спад, отмечает ресурс.

На Ближний Восток приходится около трети всех мировых объемов добычи нефти, однако поставки, в том числе через критически важный Ормузский пролив, продолжаются. Более того, с тех пор, как вспыхнул конфликт, экспорт нефти из Ирана, по некоторым признакам, вырос.