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Минфин перечислил НРД 12,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028" и замещающему выпуску

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 12,5 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году, а также замещающему их выпуску, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года, сегодняшняя выплата - десятая, осуществленная Минфином после замещения.

Всего в рамках операции были замещены еврооблигации РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжили обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента РФ от 9 сентября 2023 года.

Минфин
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