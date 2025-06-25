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Минэкономразвития рассчитывает, что политика ЦБ продолжится в логике смягчения ДКП

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает, что политика ЦБ и дальше будет идти в логике смягчения ДКП на фоне замедляющейся инфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий в России.

"Замедляется инфляция... Это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Рассчитываем, его политика будет и дальше идти в логике смягчения ДКП", - прокомментировал министр ситуацию в экономике.

По его словам, Россия "сохранила макроэкономическую стабильность", а "устойчивость бюджета обеспечивается за счет роста ненефтегазовых доходов".

"Сохраняется положительный торговый баланс. Госдолг по итогам прошлого года составил менее 14% ВВП и в этом году остается на таком же уровне", - сказал министр.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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