Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Ставка может быть снижена, если не будет непредвиденных ситуаций

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки, обсуждать шаг снижения, однако никакое решение не предопределено, заявила на брифинге на Финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем принимать решение на заседании совета директоров. И к этому времени у нас будет больше информации для анализа, мы будем смотреть на текущие тенденции в экономике, в инфляции, инфляционных ожиданиях. Весь традиционный набор факторов, который влияет на принятие решения. Что мы видим сейчас? Мы видим замедление инфляции, причем в устойчивой компоненте, оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать, и по траектории ключевой ставки. Поэтому, скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то, с большей, наверное, вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки. Скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет поступать в соответствии с данными, "очень осторожно". "Любое решение не гарантированно. В том числе и что будет обязательно снижение ставки. Все будет зависеть от того, какие данные к этому времени поступят. Я бы сейчас никаких прогнозов не давала. Для этого у нас и есть заседание (...), вся неделя, мы обсуждаем эти данные, вырабатываем взвешенное решение, уточняем прогнозы", - отметила она.

Также, отвечая на вопрос о влиянии снижения ключевой ставки на предыдущем заседании на 1 п.п. на экономику, Набиуллина отметила: "На наш взгляд, это влияние уже есть. Влияние не только от самой ставки, но и ожидания будущей ее траектории. Кстати, мы можем увидеть, что это отражается в рыночных ставках, скорее в депозитах, чуть позже в кредитах, и в целом рыночные ставки даже снизились больше, чем мы приняли решение по снижению ставки на 1 п.п., но это, если говорить с начала года".

Также глава Центробанка отметила, что снижение ключевой ставки на 1 п.п. предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий. "Если у вас инфляция снижается, снижаются инфляционные ожидания, а номинальная ставка остается той же самой, то реальная жесткость может даже нарастать. Когда мы говорим о том, что мы длительное время будем сохранять жесткие денежно-кредитные условия, это даже возможно при снижении номинальной ставки. А мы видели уже, что снижается инфляция, инфляционные ожидания в совокупности, когда мы смотрим и на ожидания населения, и на ценовые ожидания предприятий, и ожидания, исходя из финансовых инструментов, то в совокупности эти ожидания немного снижались. И сохранение на прошлом заседании ключевой ставки, по сути, привело бы к некоторому даже ужесточению денежно-кредитных условий", - объяснила она.

Набиуллина предостерегла от чрезмерных ожиданий относительно снижения ставки, так как это может привести к обратному эффекту.

"Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки, преждевременного, избыточного снижения, если можно так сказать, могут привести к тому, что тенденции развернутся, и нам придется вместо понижения ставки ее повышать", - сказала она.

Председатель ЦБ напомнила, что в прошлом году была похожая ситуация. "У нас тогда инфляция замедлялась в первой половине года. Мы дали сигнал, что готовы будем снижать ставку, если инфляция будет снижаться, но в этой коммуникации участники рынка ухватились за первую часть, что ставка будет снижаться, и проигнорировали условия этого снижения. И мы увидели, что действительно, был бум кредитования, наращивание кредитования - инфляция начала ускоряться", - сказала Набиуллина.

"Мы, конечно, этот урок все вместе извлекли. Я думаю, не только регулятор, который настойчиво говорит об условиях снижения ставки, но и участники рынка. Мы видим, что они сейчас понимают, что снижение ставки, шаги снижения ставки будут обусловлены объективными, реальными тенденциями, фактическими тенденциями снижения инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы будем действовать очень аккуратно. Почему я и отвечаю на вопрос, какой будет ставка, когда будете снижать, что мы будем смотреть тенденции, будем опираться на данные", - отметила глава ЦБ.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 июля.