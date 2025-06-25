Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду умеренно подрос вслед за отскочившей вверх нефтью (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях сокращения напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей остается нерешенный вопрос о мирном урегулировании военного конфликта на Украине и риски новых западных санкций в отношении России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+4,5%), ПАО "Группа Астра" (+2,9%) и "ВК" (+2,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2762,2 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1110,04 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составляет 78,3892 руб. (+9,69 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+1,4%), "МТС" (+1,4%), "НЛМК" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев. Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильская военная кампания против Ирана пока не завершена, впереди - очередной этап. "Мы завершили значительный этап, но кампания против Ирана не окончена. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях нынешнего. Мы отбросили иранский ядерный проект на годы назад, то же касается и ракетной программы", - приводит telegram-канал ЦАХАЛ его слова с совещания с членами Генштаба.

По словам Замира, ЦАХАЛ добилась "феноменальных успехов", но надо оставаться реалистами. "Впереди еще многое. Мы должны быть внимательны, почивать на лаврах некогда", - подчеркнул он. Военачальник отметил, что теперь "основное внимание вновь обращается на Газу, чтобы вернуть заложников домой и уничтожить правление группировки ХАМАС".

США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, обсуждения "многообещающие", и США "полны надежд".

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, резкое падение нефти с начала недели, обусловленное деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем, оказало давление на бумаги российских нефтяных компаний. Однако уже на вечерней сессии вторника давление продавцов ослабло, наметился коррекционный отскок нефти и акций.

Для индекса МосБиржи уровень поддержки находится в районе 2730 пунктов. В случае его пробоя нисходящее движение может усилиться с целями у апрельских минимумов - ниже отметки 2700 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого цифрового сервиса MAX, включающего функции национального мессенджера, что стимулировало рост котировок акций "ВК" . "MAX, разработанный "ВК" , объединит переписку, звонки, госуслуги и электронные документы. С 1 сентября 2025 года приложение будут предустанавливать на все новые смартфоны и планшеты в России. Тем не менее, финансовое положение у "ВК" по-прежнему слабое: чистый убыток компании достиг почти 95 млрд руб. по итогам 2024 года при чистом долге свыше 174 млрд руб.", - обратили внимание эксперты.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2740-2780 пунктов.

В фокусе внимания в среду будут вечерние данные Росстата по недельной инфляции, которые важны в контексте грядущего заседания ЦБ РФ 25 июля. Лучше рынка могут смотреться акции компаний, зависимых от ставки, а также отдельные идеи на внутреннем рынке: "Лента" , "Инарктика" , "Хэндерсон" . Цены на нефть Brent пока остаются ниже $70 за баррель, но после обвала с начала недели смотрятся довольно устойчиво, поэтому некоторые бумаги нефтяного сектора можно рассматривать на покупку ( "Роснефть" , "ЛУКОЙЛ" ), считает Крылова.

Американские фондовые индексы во вторник выросли на 1,1-1,4% на фоне новостей, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social вечером в понедельник.

Позднее власти двух стран подтвердили эту информацию, однако перемирие остается хрупким. Израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в ее сторону, на что Израиль ответил ударами по радару недалеко от Тегерана.

Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что премьер Израиля по итогам телефонной беседы с президентом США решил не наносить новые удары по Ирану. Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран намерен соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его придерживается Израиль.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, участники рынка следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, надеясь получить новые сигналы относительно перспектив американской экономики и будущего направления денежно-кредитной политики центробанка.

Пауэлл подтвердил свое мнение, что ФРС может подождать с понижением процентных ставок до тех пор, пока не будет иметь более ясного представления об экономических последствиях введения торговых пошлин. "Мы находимся в хорошем положении, чтобы подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать корректировку денежно-кредитной политики", - сказал он.

Влияние импортных пошлин, как ожидается, будет менее драматичным, чем прогнозировалось в апреле, отметил Пауэлл, однако их "повышение в этом году, вероятно, подтолкнет цены к росту и скажется на экономической активности". Хотя инфляционное воздействие торговой политики президента США Дональда Трампа "может оказаться кратковременным", "также возможно, что инфляционные эффекты могут быть более стойкими", сказал он.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

На нефтяном рынке цены растут в рамках коррекции после существенного падения с начала недели на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снизило опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,33 за баррель (+1,8% и -6,1% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,54 за баррель (+1,8% и -6% накануне).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Тем не менее, опасения все еще сохраняются, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и обе стороны нарушили перемирие в первые часы его действия, говорится в обзоре ANZ Research.

Кроме того, по информации CNN и The New York Times, ссылающихся на данные разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, а лишь отбросили ее менее чем на шесть месяцев.

"Это создает угрозу нового усиления напряженности в регионе", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует The Wall Street Journal.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 по Москве. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.