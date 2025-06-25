Волошин возглавил совет директоров НАУФОР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка утвердил своим председателем на 2025-2027 годы Александра Волошина, говорится в сообщении НАУФОР.

В конце 2024 года с этого поста ушел Олег Вьюгин, возглавлявший совет с 2010 года.

Новый состав совета директоров НАУФОР был избран ранее в июне, в него вошли 33 человека.

В послужном списке Волошина, в прошлом занимавшего пост руководителя кремлевской администрации, членство в советах директоров целого ряда крупнейших российских компаний - как с госучастием, так и частных (РАО "ЕЭС России", "Яндекс", "Норильский никель", "Уралкалий", "Первая грузовая компания", рейтинговое агентство "АКРА" и др.). Он входил в состав совета при президенте по развитию финансового рынка, руководил рабочей группой по созданию в РФ международного финансового центра.



