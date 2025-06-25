Минэкономразвития обсуждает снижение численности групп для безвизовых обменов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обсуждает со странами, с которыми заключены или планируется заключать договоры о безвизовых групповых обменах, возможность сокращения числа туристов в группах до трех человек, сообщил в среду глава ведомства Максим Решетников.

"Развиваем безвизовые групповые туристические обмены. Заключили соглашения с Китаем, Ираном, прорабатываем вопрос с Вьетнамом, Индией. По ряду позиций минимальная группа - пять человек, сейчас обсуждаем возможность снижения до трех человек, по факту это аналог безвиза", - сказал он на встрече с главами иностранных дипмиссий.

По словам Решетникова, министерство также рассматривает возможность введения многократной электронной визы и увеличения срока ее действия для туристов из зарубежных стран.

"Упрощаем визовый режим. В апреле подписали соглашение об отмене виз с Оманом. На очереди - Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии. Расширяем список стран на электронную визу, сейчас их уже 64, из которых можно оформить электронную визу в РФ. Рассматриваем возможность введения ее многократного использования, а также увеличение числа дней, которые она работает", - сообщил министр.

Сейчас иностранцы могут получить только однократную электронную визу в Россию со сроком пребывания в стране до 30 суток.