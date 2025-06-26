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Mars получила одобрение на покупку Kellanova от FTC, ЕК продолжит рассмотрение сделки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Mars получил одобрение от Федеральной торговой комиссии США (FTC) на покупку производителя снэков Kellanova, однако теперь компаниям предстоит дождаться завершения расследования, инициированного Европейской комиссией (ЕК).

Условия согласованной в августе прошлого года сделки предполагают, что Mars купит Kellanova, выделенную из Kellogg Co., за $35,9 млрд с оплатой денежными средствами. Закрытие транзакции изначально планировалось на первое полугодие 2025 года.

FTC заявила в среду, что не видит признаков антиконкурентного слияния в сделке компаний и прекращает ее проверку. В тот же день ЕК опубликовала заявление, в котором выражает обеспокоенность тем, что объединение Mars и Kellanova может подорвать конкуренцию и привести к повышению цен для европейских потребителей.

"Предварительное расследование комиссии показывает, что, расширив свой ассортимент продукции за счет популярных брендов Kellanova, компания Mars может усилить свои позиции в переговорах с ритейлерами", - отмечается в заявлении ЕК. В Еврокомиссии опасаются, что Mars сможет использовать возросшее влияние для согласования более высоких цен, что приведет к подорожанию продукции компании для потребителей.

ЕК отмечает, что имеет 90 рабочих дней (до 31 октября 2025 года) для проведения расследования и принятия решения относительно сделки.

В сообщении, опубликованном на сайте Mars, отмечается, что покупка Kellanova уже прошла 27 из 28 необходимых согласований. Компания сохраняет оптимизм в отношении заключения сделки и теперь ожидает ее завершения ближе к концу 2025 года.


США Mars Kellanova Еврокомиссия FTC
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