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Ferrero купит американскую WK Kellogg за $3,1 млрд

Ferrero купит американскую WK Kellogg за $3,1 млрд
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шоколада и конфет Ferrero договорился о покупке американской WK Kellogg, выпускающей сухие завтраки, говорится в совместном пресс-релизе сторон.

Ferrero заплатит акционерам Kellogg $23 за акцию. Сделка оценивает стоимость всей компании в $3,1 млрд. Ожидается, что она будет закрыта во втором полугодии.

Ранее о потенциальной сделке сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Акции WK Kellogg подскочили в цене на 30% на предварительных торгах в четверг. С начала 2025 года капитализация компании уменьшилась на 2,7%, до $1,5 млрд.

WK Kellogg была образована в результате разделения Kellog Co. в 2023 году на две компании. Вторая часть, которой отошел бизнес по производству снеков, получила название Kellanova. WK Kellogg владеет такими брендами как Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies.

Ferrero была основана в 1946 году в Италии. Компания производит шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher, продавая их более чем в 170 странах. Штат насчитывает свыше 38 тыс. сотрудников, из них около 8 тыс. работают на 18 предприятиях в Северной Америке. В минувшем фингоду выручка Ferrero выросла на 9%, составив 18,4 млрд евро.

Италия Ferrero WK Kellogg США
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