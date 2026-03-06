Поиск

Nike зафиксирует разовые расходы в $300 млн в связи с увольнениями

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. зафиксирует разовые расходы в размере $300 млн в связи с реорганизацией бизнеса и сокращением рабочих мест.

Расходы в основном будут отражены в отчетности за третий финквартал, завершившийся 28 февраля, говорится в сообщении Nike для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Основная часть издержек связана с выплатой выходных пособий сокращаемым сотрудникам.

В январе 2026 года менеджмент Nike утвердил план оптимизации операций с целью повышения их рентабельности. План включает сокращение 775 рабочих мест преимущественно в распределительных центрах компании в штатах Теннесси и Миссисипи.

"Компания продолжает оценивать дополнительные меры повышения эффективности операций и может принять дополнительные меры, которые приведут к дальнейшим расходам в будущем", - сообщила Nike.

Акции компании подешевели на 26% за последний год.

