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Международный совет по зерну снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 0,3 млн т

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в июньском обзоре снизил прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.) на 0,3 млн тонн, до 43 млн тонн.

В мае обзор был повышен на 0,8 млн тонн, до 43,3 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в новом сельхозгоду не изменилась - 81,7 млн тонн.

Согласно обзору, экспорт всего теперь оценивается в 52,3 млн тонн против 52,6 млн тонн по майскому прогнозу. Оценка его сбора также не изменилась - 120,6 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - в новом сельхозгоду повышен до 33 млн тонн с 32 млн тонн месяцем ранее. В мае прогноз также был поднят с апрельской оценки в 31,4 млн тонн. Как считают эксперты, экспорт всего зерна из ЕС составит 45,3 млн (44,8 млн тонн по майскому прогнозу).

По данным МСЗ, мировой сбор зерна в новом сельхозгоду составит 2 млрд 377,2 млн тонн (2 млрд 375,3 млн тонн по майскому прогнозу), в том числе пшеницы 807,6 млн тонн (805,6 млн тонн).

Международный совет по зерну РФ
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