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FESCO фиксирует снижение контейнерного рынка в РФ за 5 месяцев на 3,1%, в мае - на 6,9%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок в январе-мае 2025 года сократился на 3,1% относительно аналогичного периода 2024 года до 2,671 млн TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

Импорт уменьшился на 5% до 1,122 млн TEU, железнодорожный транзит - на 4% до 240 тыс. TEU, внутренние перевозки - на 13% до 491 тыс. TEU. Контейнерный экспорт увеличился на 8% до 818 тыс. TEU.

По данным FESCO, наибольшую динамику продолжают демонстрировать экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы - рост на 17% относительно пяти месяцев прошлого года. Экспортные контейнерные отправки через порты Дальнего Востока увеличились на 9%, через порт Новороссийск - на 5%. При этом экспорт через порты Балтийского бассейна уменьшился на 8%.

В то же время импорт через порты Балтики вырос на 13%, через Новороссийск - на 8%, через порты Дальнего Востока импортные отправки сократились на 16%.

В мае 2025 года объемы контейнерных перевозок уменьшились на 6,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 540 тыс. TEU.

Контейнерный рынок РФ включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты РФ, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO
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