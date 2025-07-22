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FESCO в I полугодии зафиксировала падение контейнерного рынка России на 4,9%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России в январе-июне 2025 года снизился на 4,9% в годовом измерении, до 3,16 млн TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

За отчетный период рост продемонстрировал только совокупный контейнерный экспорт, который увеличился на 7%, до 969 тысяч TEU. В то же время импортные отправки снизились на 8%, до 1,3 млн TEU, внутренние перевозки - на 14%, до 588 тысяч TEU, железнодорожный транзит сократился на 6%, до 283 тысяч TEU.

По данным FESCO, экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы в Китай остаются наиболее динамичным направлением - рост на 16% в сравнении с I полугодием прошлого года. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 8%, через порт Новороссийск - на 4%, через порты Северо-Запада сократился на 10%.

Импортные контейнерные отправки через порты Балтики и Новороссийск выросли на 9% и 10%, соответственно. Вместе с тем импорт через порты Дальнего Востока сократился на 19% в текущем полугодии.

В июне 2025 года контейнерный рынок России сократился на 12% в годовом исчислении и составил 490 тысяч TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через рсосийские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO ДВМП Китай Новороссийск РЖД Росатом Владивосток
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