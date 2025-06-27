Поиск

Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Мечела" утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций, передал корреспондент "Интерфакса" с годового собрания акционеров компании.

По итогам прошлого года "Мечел" получил чистый убыток по РСБУ в размере 9,9 млрд рублей.

Консолидированный чистый убыток группы за 2024 год составил 37,1 млрд рублей против прибыли в 22,3 млрд рублей годом ранее. "Формирование убытка главным образом обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки ЦБ и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы", - пояснял "Мечел" , комментируя отчетность по МСФО.

По уставу "Мечел" выплачивает владельцам привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО.

"Мечел" не платил дивиденды по итогам 2021, 2022 и 2023 годов. За 2020 год компания выплатила 1,17 рубля, за 2019 год - 3,48 рубля, за 2018 год - 18,21 рубля на привилегированную акцию. Выплаты за 2017 и 2016 годы составляли 16,66 и 10,28 рубля на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими.

Мечел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

Акционеры "Норникеля" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

РФ заинтересована поставлять в Турцию СПГ, готова инвестировать в ее газовый рынок

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });