Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Мечела" утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций, передал корреспондент "Интерфакса" с годового собрания акционеров компании.

По итогам прошлого года "Мечел" получил чистый убыток по РСБУ в размере 9,9 млрд рублей.

Консолидированный чистый убыток группы за 2024 год составил 37,1 млрд рублей против прибыли в 22,3 млрд рублей годом ранее. "Формирование убытка главным образом обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки ЦБ и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы", - пояснял "Мечел" , комментируя отчетность по МСФО.

По уставу "Мечел" выплачивает владельцам привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО.

"Мечел" не платил дивиденды по итогам 2021, 2022 и 2023 годов. За 2020 год компания выплатила 1,17 рубля, за 2019 год - 3,48 рубля, за 2018 год - 18,21 рубля на привилегированную акцию. Выплаты за 2017 и 2016 годы составляли 16,66 и 10,28 рубля на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими.