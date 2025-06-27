Великобритания с 18 июля повысит пошлины на ввоз азотных удобрений из РФ и Белоруссии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Великобритания с 18 июля введет дополнительные пошлины на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии, сообщило министерство торговли страны.

Ставка будет расти поэтапно в течение трех лет - по аналогии с мерами, принятыми Евросоюзом. Так, с 18 июля ставка дополнительной пошлины составит 10%, с 1 июля 2026 года - 20%, с 1 июля 2027 года - 35%.

Общая для всех импортеров азотных удобрений пошлина в Великобритании составляет от 6% до 6,5% в зависимости от продукта.

В марте 2022 года Великобритания ввела дополнительные 35%-е пошлины на импорт ключевых товаров из России и Белоруссии. Они распространяются на все виды удобрений, кроме азотных.



