Поиск

Около 50 компаний готовятся к pre-IPO на Мосбирже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Около 50 компаний хотят провести pre-IPO на платформе "Московской биржи" и находятся в разной степени готовности, до конца 2025 года ожидается несколько сделок, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров.

"У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний в пайплайне. Все они на разной стадии (готовности - ИФ) находятся. Я думаю, что постепенно они будут выходить, наверное, по мере снижения ключевой ставки. Потому что сейчас все задумались, будет ли спрос на такого рода сделки. Кто-то пока выжидает", - сказал Овчаров на конференции Smart-Lab.

Средний размер сделок, по его словам, ожидается в районе 500 млн рублей.

"Это компании из разных отраслей. Много высокотехнологичных, есть и из реального сектора. Разброс очень широкий. Я думаю, что сделки до конца года точно будут, вопрос в том, сколько", - сказал Овчаров журналистам в кулуарах конференции.

Мосбиржа запустила платформу для проведения pre-IPO в 2024 году.

Мосбиржа Московская биржа Владимир Овчаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Комитет ГД потребовал пояснений по рекордным доходам от операций по ЕКС

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Путин уверен, что санкции, касающиеся нефти, не нанесут России существенного ущерба

Инфляция в России

Банк России вступился за таргет в 4% на фоне критики нетерпимости к инфляции

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6626 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });