Около 50 компаний готовятся к pre-IPO на Мосбирже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Около 50 компаний хотят провести pre-IPO на платформе "Московской биржи" и находятся в разной степени готовности, до конца 2025 года ожидается несколько сделок, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров.

"У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний в пайплайне. Все они на разной стадии (готовности - ИФ) находятся. Я думаю, что постепенно они будут выходить, наверное, по мере снижения ключевой ставки. Потому что сейчас все задумались, будет ли спрос на такого рода сделки. Кто-то пока выжидает", - сказал Овчаров на конференции Smart-Lab.

Средний размер сделок, по его словам, ожидается в районе 500 млн рублей.

"Это компании из разных отраслей. Много высокотехнологичных, есть и из реального сектора. Разброс очень широкий. Я думаю, что сделки до конца года точно будут, вопрос в том, сколько", - сказал Овчаров журналистам в кулуарах конференции.

Мосбиржа запустила платформу для проведения pre-IPO в 2024 году.