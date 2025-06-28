Мосбиржа прорабатывает запуск новых криптовалютных фьючерсов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" отмечает высокий интерес к фьючерсу на ETF с привязкой к стоимости биткоина, который уже вошел в топ-30 инструментов срочного рынка по объему торгов. В настоящее время прорабатывается возможность запуска фьючерсов на другие криптоактивы, сообщила "Интерфаксу" управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева в кулуарах конференции Smart-Lab.

"Инструмент востребован и у профессиональных участников, и у квалифицированных инвесторов. Мы действительно видим рост активности, и он выше наших ожиданий. Объемы торгов уже приближаются к 1 млрд рублей в день. Фьючерс на ETF с привязкой к биткоину уже занимает 28 место по дневному объему торгов, хотя запущен всего 3 недели назад. Это отличная динамика для совершенно нового класса активов на российском рынке", - сказала Патрикеева.

Текущее регулирование допускает запуск расчетных производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные бумаги с привязкой к криптовалютам. "Аналогично расчетному фьючерсному контракту на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF мы можем рассматривать и другие подобные ETF, например, от BlackRock на Ethereum", - отметила управляющий директор.

При этом она обратила внимание, что котировка фьючерса на ETF в стакане - это цена одной акции фонда, которая сейчас составляет около 63 долларов, и она не совпадает с котировкой самой криптовалюты. "Мы изучаем возможность запуска инструментов, котировка которых в стакане была бы ближе к реальной цене криптоактивов. У нас уже сформирован список из нескольких криптоактивов, и мы обсуждаем с участниками рынка, какие из них наиболее интересны", - рассказала Патрикеева.

Она напомнила, что в июне Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса биткоина. "Индекс рассчитывается на основе котировок бессрочных фьючерсов на пару BTCUSDT на крупнейших криптобиржах. Мы готовы предложить фьючерс на этот индекс как только это станет возможным в рамках текущего регулирования", - добавила Патрикеева.

Мосбиржа 4 июня запустила торги расчетным фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, следующего за ценой биткоина. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам. С 10 июня биржа начала рассчитывать индекс МосБиржи ПФИ Биткоина на основе данных о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.