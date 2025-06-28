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Мосбиржа обсуждает установление индивидуального ценового диапазона для дивидендных акций на торгах в выходные

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" обсуждает с Банком России возможность отмены узких границ ценового диапазона в размере плюс-минус 3% на торгах по выходным для акций, по которым планируются дивидендные выплаты, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров.

"Для таких акций будут действовать индивидуальные ценовые границы с учетом дивидендного гэпа. В настоящее время такие индивидуальные границы устанавливаются в рабочие торговые дни для акций, по которым планируются дивидендные выплаты", - сказал Овчаров журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab.

По его словам, такой функционал планируется реализовать в сентябре.

"Поскольку сейчас это не реализовано, мы сейчас изымаем эти бумаги из торгов в выходные", - отметил Овчаров.

Мосбиржа запустила торги акциями по выходным с 1 марта.

Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

Мосбиржа Московская биржа
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