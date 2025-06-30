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В Китае в июне промышленный PMI вырос до 49,7 пункта

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта в мае, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,7 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора третий месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Подындекс новых заказов поднялся до 50,2 пункта с 49,8 пункта в мае, производства - до 51 пункта с 50,7 пункта, времени доставки - до 50,2 пункта с 50 пунктов.

Индекс занятости опустился до 47,9 пункта с 48,1 пункта. Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, ухудшился до 52 пунктов с 52,5 пункта в мае.

Китайский PMI сферы услуг и строительства поднялся до 50,5 пункта по сравнению с 50,3 пункта в мае. Эксперты не ожидали изменения.

Сводный PMI увеличился до 50,7 пункта против 50,4 пункта в мае.

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