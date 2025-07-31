Промышленный PMI в Китае в июле неожиданно снизился

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Китае в июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности уменьшился до 49,3 пункта с 49,7 пункта в июне, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Аналитики в среднем не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Значение индикатора четвертый месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Подындекс новых заказов опустился до 49,4 пункта с 50,2 пункта в июне, производства - до 50,5 пункта с 51 пункта. В то же время индекс занятости вырос до 48 пунктов с 47,9 пункта, времени доставки - до 50,3 пункта с 50,2 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, поднялся до 52,6 пункта с 52 пунктов в прошлом месяце.

Китайский PMI сферы услуг и строительства снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в июне. Эксперты ожидали сокращения до 50,3 пункта.

Сводный PMI уменьшился до 50,2 пункта против 50,7 пункта в июне.