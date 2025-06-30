"Мечел" в рамках господдержки получил рассрочку выплаты долга по налогам на 13 млрд руб.

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Мечел" в качестве адресной поддержки получил рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд рублей на максимально возможный срок - 3 года. Об этом сообщила журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева.

"Мы обратились в правительство за поддержкой одними из первых и первыми были рассмотрены на комиссии под председательством министра финансов РФ Антона Германовича Силуанова. В составе финансовых мер государственной поддержки для стабилизации финансово-экономического положения группы "Мечел" мы просили предоставить рассрочку по уплате задолженности по налогам, сборам, страховым взносам (...) Мы получили рассрочку по уплате налогов, сборов, страховых платежей на сумму более 13 млрд рублей на максимально возможный срок, в соответствии с главой 9 НК РФ, на 3 года", - сказала она.

"Высвободившийся денежный поток мы направим на поддержку нашей операционной деятельности", - отметила Галеева.

По ее словам, общие для угольной отрасли меры поддержки в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов позволят "Мечелу" высвободить еще около 0,5 млрд рублей в месяц.

"Мы все ждем, когда вступят в силу меры поддержки угольных компаний, в частности, поддержка для всех в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов - текущих платежей. Для "Мечела" это даст дополнительно примерно 500 млн рублей в месяц суммарно на "Якутуголь" и "Южный Кузбасс". Это страховые взносы и НДПИ, которое мы сможем не платить в этот период, а заплатить единым платежом в декабре", - сказала Галеева.

"Ожидаем первые результаты от мер поддержки для всех предприятий угольной промышленности с 30 июня, это нам даст дополнительно отсрочку платежей до декабря", - отметила она.

Как сообщалось, в конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, предприятиям будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря 2025 года, компенсация в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях, а также адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктурировать долг.

Кроме этого, для ряда компаний были согласованы индивидуальные меры поддержки. В их число вошли "Мечел-Майнинг", "Воркутауголь" и "СДС-Уголь".