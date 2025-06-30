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В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Угольщики рассчитывают на улучшение ситуации в отрасли с III-IV квартала, ожидая начала восстановления цен, снижения ставки и ослабления рубля, рассказал журналистам генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.

"Я считаю, что цены ниже быть уже не могут (...) На этом фоне где-то порядка 20% мировых угольных компаний убыточны. Поэтому в любом случае происходит сокращение объемов производства, что видно и по нашему внутреннему рынку - уменьшаются объемы и по энергетическому углю, и по бурому, сокращается и объем экспорта коксующегося угля на восток. Все это приводит к снижению объемов добычи угля", - сказал Коржов.

"А снижение объемов производства, как правило, приводит к повышению цен. Плюс ставка, плюс курс доллара. Эти все факторы теоретически должны привести к тому, что ситуация в III-IV квартале должна сдвинуться в обратную сторону. Я не думаю, что дальше будут цены снижаться, они сегодня и так находятся на достаточно серьезном минимуме с точки зрения затрат", - отметил он.

"Все угольщики находятся в одинаково очень сложной ситуации, почти все сокращают объемы производства и инвестиционные программы. Все очень ждут осень, рассчитывают на то, что все-таки при снижении ставки курс будет немножко опускаться. Объективно при таком курсе сегодня продавать ничего не интересно. Поэтому увеличение курса доллара даст возможность (компаниям отрасли - ИФ) развернуть определенные объемы опять же на восток и начать отгрузку", - подчеркнул Коржов.

Он отметил, что на сегодняшний день динамика производства стали в Китае "пока не дает поводов говорить об увеличении спроса на уголь". "Загрузка мощностей по чугуну и по стали у них снизилась где-то до 85%. При этом в Китае все равно растет объем добычи (угля - ИФ), и Китай вводит импортные пошлины, это касается в том числе и российского угля. К сожалению, по пошлинам пока не видно перспектив на их отмену", - добавил глава "Мечела".

Китай Мечел Олег Коржов
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