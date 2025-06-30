Крупнейшие банки США смогут справиться с сильной рецессией

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - У крупнейших банков США есть хорошие возможности пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, сообщила Федеральная резервная система (ФРС).

По результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 22 ведущих банков страны может превысить $550 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 30%, на жилую - на 33%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 1,8 процентного пункта - до 11,6%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва (4,5%).

Новость дополняется