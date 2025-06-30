Акционеры X5 утвердили дивиденды в 648 рублей на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" на годовом собрании 27 июня утвердили решение о выплате дивидендов в размере 648 рублей на акцию.

В сумме дивиденды составят 158,85 млрд рублей.

На дивиденды направлена прибыль, полученная по результатам 2024 года, а также нераспределенная прибыль 2020, 2022 и 2023 годов.

Новая дивидендная политика X5 была утверждена в марте 2025 года. Она базируется на объеме свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA не менее 1,2х и не более 1,4х на конец года. Компания планирует осуществлять выплаты дважды за год: по итогам года и за 9 месяцев.