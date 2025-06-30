Поиск

Акционеры X5 утвердили дивиденды в 648 рублей на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" на годовом собрании 27 июня утвердили решение о выплате дивидендов в размере 648 рублей на акцию.

В сумме дивиденды составят 158,85 млрд рублей.

На дивиденды направлена прибыль, полученная по результатам 2024 года, а также нераспределенная прибыль 2020, 2022 и 2023 годов.

Новая дивидендная политика X5 была утверждена в марте 2025 года. Она базируется на объеме свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA не менее 1,2х и не более 1,4х на конец года. Компания планирует осуществлять выплаты дважды за год: по итогам года и за 9 месяцев.

X5 ИКС 5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Трамп назначит новым главой ФРС кандидата, готового снижать ставки

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

Brent подешевела до $66,65 за баррель

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Комитет ГД потребовал пояснений по рекордным доходам от операций по ЕКС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });