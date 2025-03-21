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Ритейлер X5 может распределить на дивиденды 158,8 млрд рублей прибыли за несколько лет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпоративный центр "Икс 5" в марте рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в сумме 158,85 млрд рублей, сообщила компания в отчетности.

Выплата может составить 648 рублей на акцию без учета собственных невыкупленных акций. Ритейлер напоминает, что в 2023 и 2024 годах акционеры Х5 не получали дивидендов.

Как следует из сообщения, опубликованного компанией на ленте раскрытия, на дивиденды будет направлена прибыль, полученная по результатам 2024 года, а также нераспределенная 2020, 2022 и 2023 гг.

Собрание акционеров, которое утвердит дивиденды, назначено на 27 июня, реестр для участия в нем закроется 3 июня.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 9 июля.

Также ритейлер сообщил, что "в связи с устранением регуляторных ограничений" (имеется в виду завершение процесса редомициляции в Россию - ИФ), совет директоров Х5 утвердил новую дивидендную политику.

При выработке рекомендаций акционерам совет будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. "X5 будет стремиться осуществлять выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев текущего года с учётом баланса интересов акционеров, финансового положения и потребностей компании в финансировании дальнейшего развития бизнеса", - сообщила компания.

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