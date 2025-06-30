В ЦБ считают, что ситуация в экономике РФ соответствует "мягкой посадке"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике соответствует "мягкой посадке", этот сценарий предполагает сохранение положительных темпов роста в текущем и следующем году, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы считаем, что ситуация развивается в рамках мягкого замедления и того прогноза, который предполагает положительный темп роста ВВП в этом и следующем году", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Летней школы Банка России.

Он добавил, что сейчас беспокойство вызывают инфляционные ожидания и состояние рынка труда.

"Как вы можете судить из резюме обсуждения (ставки - ИФ) в июне, остается тот момент, что инфляционные ожидания снижаются более нехотя, чем хотелось бы иметь при таком уже наблюдающемся замедлении инфляции. И второе, это то, что пока нет исчерпывающих данных о том, что степень жесткости рынка труда для работодателей значимо снижается", - отметил Заботкин.