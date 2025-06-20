В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Устойчивого тренда на снижение инфляционных ожиданий населения последнее время не наблюдается, это фактор беспокойства для Банка России, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Если посмотреть на динамику инфляционных ожиданий населения, то по большому счету за последние полгода они колеблются в таком боковом коридоре 13-14%. Да, из месяца в месяц динамика может быть чуть выше или чуть ниже, но по факту какого-то устойчивого тренда на снижение или повышение нет. И это на самом деле некоторый фактор беспокойства Центрального банка", - сообщил Ганган журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.