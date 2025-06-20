Поиск

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян
Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Устойчивого тренда на снижение инфляционных ожиданий населения последнее время не наблюдается, это фактор беспокойства для Банка России, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

ЭкономикаИнфляционные ожидания россиян в июне снизились до 13% после роста два месяца подрядЧитать подробнее

"Если посмотреть на динамику инфляционных ожиданий населения, то по большому счету за последние полгода они колеблются в таком боковом коридоре 13-14%. Да, из месяца в месяц динамика может быть чуть выше или чуть ниже, но по факту какого-то устойчивого тренда на снижение или повышение нет. И это на самом деле некоторый фактор беспокойства Центрального банка", - сообщил Ганган журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

Военная операция на Украине

За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

ПМЭФ-2025

ЦБ РФ в условиях рисков может думать о разных шагах изменения ставки, включая умеренные

ПМЭФ-2025

Новак заявил, что кабмин не может прямо влиять на "достаточно крепкий" рубль

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"
ПМЭФ-2025

Набиуллина заявила, что IPO госкомпаний не должны проводиться для галочки

Россия примет участие в саммите G20

Россия примет участие в саммите G20
ПМЭФ-2025

Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Мосбиржа с 9 августа запустит на срочном рынке торги в выходные дни

ПМЭФ-2025

В ЦБ отмечают, что высокая ставка создает сложности в основном для закредитованных компаний

В ЦБ отмечают, что высокая ставка создает сложности в основном для закредитованных компаний
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6586 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана255 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });