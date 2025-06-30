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Британский регулятор проверит сделку Boeing по покупке Spirit AeroSystems

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало проверку сделки Boeing Co. по покупке американского поставщика авиационных компонентов Spirit AeroSystems Holdings.

Регулятор намерен проверить, "не приведет ли сделка к существенному ослаблению конкуренции на каком-либо из рынков или нескольких рынках товаров и услуг в Великобритании", говорится в его сообщении.

Первый этап проверки продолжится до 28 августа, после чего CMA должно будет принять решение, стоит ли начинать углубленное расследование.

Boeing сообщил о намерении выкупить Spirit, испытывающую серьезные финансовые проблемы, за $8,3 млрд с учетом долга летом прошлого года. Spirit была создана в 2005 году в рамках выделения некоторых операций из Boeing.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник, бумаги Spirit теряют 0,1%.

Великобритания Boeing Spirit AeroSystems
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