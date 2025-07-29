Boeing во II квартале сократил чистый убыток в 2,4 раза, выручка выросла на 35%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, во втором квартале сократил чистый убыток в 2,4 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил $612 млн, или $0,92 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,439 млрд, или $2,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток уменьшился до $1,24 на бумагу с $2,9.

Выручка увеличилась на 35% - до $22,749 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $1,4 на акцию при выручке в $22,12 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в прошедшем квартале подскочила в 1,8 раза - до $10,874 млрд, поставки увеличились в 1,6 раза - до 150 самолетов. Boeing получила 455 заказов, в том числе Qatar Airways заказала 120 лайнеров 787 и 30 самолетов 777-9, а British Airways - 32 лайнера 787-10.

Портфель заказов на конец июня оценивался в $522 млрд и насчитывал свыше 5,9 тыс. самолетов.

Продажи подразделения оборонной и космической техники в апреле-июне повысились на 10% - до $6,617 млрд. Выручка в сфере услуг увеличилась на 8% и составила $5,281 млрд.

Котировки акций Boeing растут на 2,4% в ходе предварительных торгов во вторник.