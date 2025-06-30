Выдача ипотечных кредитов с господдержкой в мае снизилась на 0,2%, рыночных - на 4,2%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в мае 2025 года снизился по сравнению с апрелем на 0,2%, до 246,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 4,2%, до 40,7 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Льготное кредитование с господдержкой остается преобладающим в общем объеме ипотечного кредитования - его доля в выдаче ИЖК в мае выросла до 86% после 85% в апреле.

Всего в мае кредитные организации предоставили 63,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 287,3 млрд рублей против 65,2 тыс. ИЖК на 290,3 млрд рублей в апреле.

В годовом сопоставлении предоставление ИЖК по объему в мае снизилось на 47,3% и на 56,9% по количеству.

Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в мае возросла до 64,3% от общего объема с 62,3% в апреле.

Совокупный портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований в мае увеличился на 116,8 млрд рублей, или на 0,6%, до 20,334 трлн рублей. При этом 21,7% ипотечного портфеля приходилось на ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ), задолженность по которым сократилась за месяц на 1,2%.

Годовой темп роста портфеля ИЖК банков продолжает замедляться - по состоянию на 1 июня снизился до 6,1% с 6,9% на 1 мая, 7,9% на 1 апреля.

Средний размер кредита в мае вырос по сравнению с апрелем на 2,1%, до нового рекордного уровня в 4,542 млн рублей, по сравнению с маем 2024 года - рост на 22,1%.

Средневзвешенный срок предоставленных в мае кредитов увеличился до 308,6 месяца после 308,3 месяца в апреле.

Средневзвешенная ставка ИЖК в мае снизилась до 7,47% с 7,52% в апреле,

На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК в мае была ниже уровня апреля - 9,7% против 9,8%.

Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась на прежнем уровне - 6,0%.

В июне ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", за первые четыре недели июня было предоставлено около 151 млрд рублей (138 млрд рублей за аналогичный период мая).

В мае топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом динамика изменения выдач ИЖК среди топ-10 регионов за месяц была разнонаправленной: наибольший прирост наблюдался среди заемщиков из Республики Татарстан (+13,2%), наибольшее сокращение - среди заемщиков из Ростовской области (-9,0%).

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в мае 2025 г.: